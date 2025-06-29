В Башкирии мужчина утонул в озере после распития алкоголя

22:22, 29 июн 2025

В Абзелиловском районе республики спасатели извлекли из водоема тело погибшего.

38-летний житель скончался в озере Камышкуль возле деревни Давлетово.

Как сообщил госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям, мужчина находился на берегу, употреблял алкогольные напитки, а затем решил искупаться. Свидетелем инцидента оказалась девушка, которая заметила, что купальщик не появился на поверхности, и немедленно обратилась за помощью.

Сотрудники МЧС обнаружили погибшего на метровой глубине в прибрежной зоне. Данная территория не предназначена для купаний. Тело передано следственным органам. В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ