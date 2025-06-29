Самолет из Сочи совершил экстренную посадку в Уфе из-за отказа закрылков

22:26, 29 июн 2025

В ночь на 29 июня воздушное судно, следовавшее по маршруту Сочи-Уфа, объявило тревогу при заходе на посадку в уфимском аэропорту. Об инциденте стало известно из Telegram-канала AviaIncident.

Экипаж доложил диспетчерской службе о неисправности системы механизации крыла. Как выяснилось, закрылки не функционировали должным образом. Несмотря на техническую проблему, пилоты использовали EVS-систему и успешно выполнили посадку на взлетно-посадочную полосу без последствий.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В небе над Уфой произошло ЧП с лайнером

Автор: Семен Подгорный