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Самолет из Сочи совершил экстренную посадку в Уфе из-за отказа закрылков

Самолет из Сочи совершил экстренную посадку в Уфе из-за отказа закрылков

22:26, 29 июн 2025

В ночь на 29 июня воздушное судно, следовавшее по маршруту Сочи-Уфа, объявило тревогу при заходе на посадку в уфимском аэропорту. Об инциденте стало известно из Telegram-канала AviaIncident.

Экипаж доложил диспетчерской службе о неисправности системы механизации крыла. Как выяснилось, закрылки не функционировали должным образом. Несмотря на техническую проблему, пилоты использовали EVS-систему и успешно выполнили посадку на взлетно-посадочную полосу без последствий.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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