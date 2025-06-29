В Башкирии полицейские помогли женщине с двумя детьми поменять колесо на автомобиле

22:31, 29 июн 2025

Сотрудники ГИБДД Архангельского района пришли на выручку автомобилистке, оказавшейся в сложной ситуации на дороге. Об этом сообщает ГИБДД Башкортостана.

Вечером старшие лейтенанты Азат Юламанов и Дмитрий Романов патрулировали 93-й километр трассы Уфа-Инзер-Белорецк, где увидели машину с включенной аварийкой.

За рулем сидела женщина. В салоне также находились двое малолетних детей. Автомобилистка рассказала, что у неё спустило колесо, а самостоятельно справиться с поломкой она не может. Долго стояла на обочине, но никто не останавливался помочь.

Инспекторы обеспечили безопасность на дороге и заменили повреждённое колесо. Женщина поблагодарила полицейских и отправилась дальше.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ