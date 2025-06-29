Школьников в Башкирии наказали за опасные игры на железной дороге

22:37, 29 июн 2025

В Стерлитамаке зафиксированы два случая нарушения правил безопасности на железнодорожных объектах с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

Первый инцидент произошел на железнодорожном мосту через реку Стерля. Машинист грузового состава заметил двух школьников 11 и 12 лет, которые развлекались на мосту, забираясь прямо на рельсы. Ребята рисковали упасть в воду.

На следующие сутки на 147-м километре перегона Стерлитамак-Аллагуват зарегистрирован второй случай. Четырнадцатилетний подросток укладывал булыжник на железнодорожное полотно. Задержанный объяснил свои действия желанием увидеть, как поезд раздавит камень.

Всех нарушителей доставили к родителям. Законные представители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее воспитание детей. Дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. С семьями проведены профилактические беседы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Уфимское ЛУ МВД России на транспорте, Vk