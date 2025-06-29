В Башкирии 14-летний школьник открыл дверь незнакомцу и поплатился за это
22:45, 29 июн 2025
В городе Салавате злоумышленник проник в квартиру, воспользовавшись доверчивостью несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Четырнадцатилетний школьник открыл дверь неизвестному, который представился знакомым его матери. Злоумышленник похитил из квартиры телевизор, мобильный телефон и тысячу рублей наличными, после чего скрылся с места происшествия.
Физического вреда ребенку причинено не было, однако инцидент серьезно его напугал, отметили в ведомстве.
Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого благодаря дактилоскопической экспертизе и составленному фотороботу.
Задержан 38-летний местный житель. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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