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В Башкирии 14-летний школьник открыл дверь незнакомцу и поплатился за это

В Башкирии 14-летний школьник открыл дверь незнакомцу и поплатился за это

22:45, 29 июн 2025

В городе Салавате злоумышленник проник в квартиру, воспользовавшись доверчивостью несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Четырнадцатилетний школьник открыл дверь неизвестному, который представился знакомым его матери. Злоумышленник похитил из квартиры телевизор, мобильный телефон и тысячу рублей наличными, после чего скрылся с места происшествия.

Физического вреда ребенку причинено не было, однако инцидент серьезно его напугал, отметили в ведомстве.

Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого благодаря дактилоскопической экспертизе и составленному фотороботу.

Задержан 38-летний местный житель. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия в Салавате ограбление
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