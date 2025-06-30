Монтажник получил травмы, провалившись в проём на стройке в Уфе
20:28, 30 июн 2025
В Уфе работник строительной компании пострадал при падении на объекте в микрорайоне Затон-Восточный. Об инциденте сообщила Гострудинспекция Башкирии.
24 июня 36-летний сотрудник ООО «Башгражданстрой» выполнял демонтаж опалубки на 22 этаже строящегося многоэтажного дома. Во время работ мужчина упал в проём, который был прикрыт только фанерой. В процессе демонтажа защитное покрытие сместилось, и работник провалился на этаж ниже.
Пострадавшего доставили в больницу с серьёзными повреждениями. Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова подтвердила госпитализацию монтажника в ГКБ Дёмского района. Специалисты проводят расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
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