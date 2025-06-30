Смертельное ДТП в Башкирии: водитель погиб, врезавшись в насыпь из песка
20:34, 30 июн 2025
В Бураевском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.
Утром 30 июня на первом километре трассы Челкаково-Бураево водитель Kia Cerato врезался в песчано-гравийную смесь.
34-летний местный житель проезжал участок дорожных работ, когда его автомобиль врезался в препятствие. После удара машина съехала в канаву и перевернулась. Мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.
Инцидент произошел примерно в семь часов утра.
Сотрудники ГИБДД начали служебную проверку для установления всех обстоятельств трагедии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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