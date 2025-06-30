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В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями — возбуждено уголовное дело

В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями — возбуждено уголовное дело

20:41, 30 июн 2025

В Салаватском районе Башкирии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

ДТП случилось рядом с селом Ишимбаево — рейсовый автобус врезался в «ГАЗель» и две легковушки. В результате аварии госпитализировали нескольких пострадавших: водителей транспортных средств и троих пассажиров.

Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не соответствуют нормам безопасности.

На место выехал прокурор Салаватского района Александр Щевелев для координации работы силовиков. Прокуратура проведет проверку деятельности по транспортировке граждан и действий водителя в вопросах соблюдения мер безопасности при пассажирских перевозках.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Салаватский район происшествия в салаватском районе дтп в салаватском районе
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