Двое подростков погибли в ДТП с питбайком в Башкирии
10:57, 01 июл 2025
Смертельное ДТП произошло 30 июня в Калтасинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ республики.
Авария случилась на 179-м километре трассы Уфа-Янаул возле села Краснохолмский. По предварительной информации, четырнадцатилетний водитель питбайка столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял девятнадцатилетний молодой человек.
Юный мотоциклист погиб на месте происшествия до прибытия медиков. Его ровесник-пассажир скончался во время транспортировки в больницу.
Координировать действия стражей порядка по выяснению причин трагедии прибыл подполковник полиции Эдуард Идрисов.
Прокуратура инициировала проверку по данному факту.
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