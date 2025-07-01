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Двое подростков погибли в ДТП с питбайком в Башкирии

Двое подростков погибли в ДТП с питбайком в Башкирии

10:57, 01 июл 2025

Смертельное ДТП произошло 30 июня в Калтасинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ республики.

Авария случилась на 179-м километре трассы Уфа-Янаул возле села Краснохолмский. По предварительной информации, четырнадцатилетний водитель питбайка столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял девятнадцатилетний молодой человек.

Юный мотоциклист погиб на месте происшествия до прибытия медиков. Его ровесник-пассажир скончался во время транспортировки в больницу.

Координировать действия стражей порядка по выяснению причин трагедии прибыл подполковник полиции Эдуард Идрисов.

Прокуратура инициировала проверку по данному факту.

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Смертельное ДТП в Башкирии: водитель погиб, врезавшись в насыпь из песка

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Смертельное ДТП в Башкирии: водитель погиб, врезавшись в насыпь из песка
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия в Калтасинском районе дтп в калтасинском районе
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