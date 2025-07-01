Башкирию ждет идеальное лето: прогноз погоды на июль, август и сентябрь

11:14, 01 июл 2025

Метеорологи подготовили долгосрочный прогноз погоды для Башкирии на оставшиеся летние месяцы и начало осени. Специалисты портала Гисметео представили данные о температурном режиме и осадках в регионе.

Июль принесет жителям республики комфортную погоду. Дневная температура воздуха установится на отметке +23...+24 градуса по Цельсию. Такие показатели создадут благоприятные условия для активного отдыха и садово-огородных работ. Солнечных дней ожидается много, однако первые семь дней месяца будут дождливыми.

Август сохранит положительную динамику. Среднесуточная температура составит +21...+22 градуса.

Оба месяца превысят климатические нормы на 0,5-1,5 градуса.

Сентябрь начнется с сохранением летних температур. Первые недели месяца порадуют теплом до +18...+20 градусов, обеспечивая плавный переход к осеннему периоду без резких температурных скачков.

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Автор: Семен Подгорный