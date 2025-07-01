Спасатели достали тело мужчины из Кармановского водохранилища в Башкирии
21:17, 01 июл 2025
В Нефтекамске обнаружено тело утонувшего. Водолазы извлекли погибшего из Кармановского водохранилища рядом с садоводческим товариществом "Венеция" в селе Энергетик, передает республиканский комитет по чрезвычайным ситуациям.
Накануне очевидцы заметили на берегу брошенную мужскую одежду и обратились к властям. На место происшествия выехала спасательная бригада с водолазами.
Ведомство напоминает о необходимости осторожности при нахождении у водоемов и запрете купания в состоянии алкогольного опьянения.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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