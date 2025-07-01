В Башкирии «Газель» столкнулась с «Kia»: есть жертвы
23:16, 01 июл 2025
В Белокатайском районе Республики Башкортостан произошла серьёзная авария. Трагедия случилась 1 июля около 18:00 на 32-м километре трассы Большеустьикинское – Новобелокатай, сообщает региональная ГИБДД.
46-летний водитель грузовика «Газель» допустил лобовое столкновение с легковушкой «Kia Ceed». В результате аварии скончался 56-летний владелец иномарки. Двух его спутников доставили в больницу. Обстоятельства смертельного происшествия выясняют автоинспекторы.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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