Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии «Газель» столкнулась с «Kia»: есть жертвы

В Башкирии «Газель» столкнулась с «Kia»: есть жертвы

23:16, 01 июл 2025

В Белокатайском районе Республики Башкортостан произошла серьёзная авария. Трагедия случилась 1 июля около 18:00 на 32-м километре трассы Большеустьикинское – Новобелокатай, сообщает региональная ГИБДД.

46-летний водитель грузовика «Газель» допустил лобовое столкновение с легковушкой «Kia Ceed». В результате аварии скончался 56-летний владелец иномарки. Двух его спутников доставили в больницу. Обстоятельства смертельного происшествия выясняют автоинспекторы.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Спасатели достали тело мужчины из Кармановского водохранилища в Башкирии

Читайте также:

Спасатели достали тело мужчины из Кармановского водохранилища в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Белокатайский район происшествия в белокатайском районе дтп в белокатайском районе
Читайте также

В Уфе водитель «Гранты» устроил тройное ДТП и попал в больницу
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель «Гранты» устроил тройное ДТП и попал в больницу
В Башкирии водитель Renault Logan погиб после столкновения с ВАЗ-2114
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Renault Logan погиб после столкновения с ВАЗ-2114
Водитель Ниссана погиб в лобовом столкновении на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель Ниссана погиб в лобовом столкновении на трассе в Башкирии
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен