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Тюки картона убили рабочего в Башкирии

Тюки картона убили рабочего в Башкирии

23:31, 01 июл 2025

В Ишимбайском районе Башкирии погиб 42-летний сотрудник компании «Эко-Сити» на полигоне ТКО. Об этом стало известно из сообщения региональной Гострудинспекции.

Несчастный случай произошел 27 июня во время рабочей смены. На мужчину с двухметровой высоты обрушились три тюка с картонными отходами. Один из них оказался смертельным — разнорабочий скончался мгновенно прямо на месте инцидента.

Следственные действия по установлению точных причин происшествия проводит трудовая инспекция республики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбайский район происшествия в ишимбайском районе несчастный случай
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