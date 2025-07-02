В Нефтекамске в огне погибла 88-летняя пенсионерка

11:09, 02 июл 2025

В Башкирии при пожаре в жилом доме скончалась пожилая женщина. Инцидент произошел во вторник в Нефтекамске, сообщает региональное управление МЧС.

Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на проспекте Комсомольском. Возгорание началось на кухне и быстро перекинулось в прихожую, заполнив помещение токсичным дымом.

Спасатели эвакуировали пять жильцов здания, еще полтора десятка человек самостоятельно покинули свои квартиры. В задымленном помещении пожарные обнаружили бездыханное тело 88-летней владелицы жилья.

От отравления угарным газом пострадал 24-летний мужчина, которого доставили в медучреждение.

По предварительным данным, причиной трагедии стала поломка электроприборов. Следствие выясняет обстоятельства ЧП.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ