Многодетные матери из Башкирии стали курьерами наркодилера

22:15, 02 июл 2025

В Башкирии полицейские накрыли наркогруппировку, участниками которой оказались две многодетные матери. Об этом сообщает МВД Медиа.

Главарем преступного сообщества стал 28-летний житель Уфы. По указанию куратора подпольного наркомаркета мужчина организовал дома у матери настоящую плантацию марихуаны. В помещении он выращивал запрещенные растения, производил из них психотропные вещества и снабжал готовой продукцией курьеров.

Во время обыска наркополицейские изъяли около сотни кустов конопли, пять килограммов высушенной травы и специальное оборудование. Задержанный признался — технологию культивирования и обработки растений ему передали подельники.

Параллельно оперативники вышли на двух женщин-курьеров. Обе многодетные матери в прошлом году присоединились к наркобизнесу того же дилера. Подруг поймали с поличным во время передачи товара покупателям. В их машине и жилищах обнаружили три вида наркотиков общей массой 350 граммов.

Против всех участников группировки возбудили уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

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Автор: Семен Подгорный