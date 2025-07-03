Мошенники выманили 681 тысячу рублей у кастелянши больницы через её дочь

16:25, 03 июл 2025

В Уфе аферисты обманули ребёнка и похитили крупную сумму с банковского счёта её матери. Об инциденте сообщили «БашМошки».

Утром 39-летняя сотрудница больницы обнаружила пропажу телефона. Женщина догадалась, что смартфон взяла её дочь. Когда девочка вернулась домой, она была сильно напугана. Ребёнок рассказал, что отвечал на входящий вызов. Злоумышленники попросили не тревожить спящую маму и начали разговор с девочкой. Они запугали её, заявив, что матери угрожает уголовная ответственность за финансирование экстремистов. Желая защитить родительницу от тюремного заключения, ребёнок выполнил все требования преступников. В результате мошенники получили контроль над банковским приложением и похитили 681 тысячу рублей кредитных денег.

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Автор: Семен Подгорный