Женщина погибла в пожаре в Башкирии

22:25, 03 июл 2025

В Абзелиловском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Трагедия случилась вечером 2 июля в деревне Кирдасово, сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

Огонь охватил бревенчатый дом, где находились 60-летняя женщина и двое подростков 15 и 17 лет.

Молодые люди пытались потушить возгорание, но не смогли справиться с пламенем и покинули жилище.

Пожарные прибыли на место происшествия, когда изба уже полностью горела. При разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины у входной двери.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ