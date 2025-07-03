Женщина погибла в пожаре в Башкирии
22:25, 03 июл 2025
В Абзелиловском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Трагедия случилась вечером 2 июля в деревне Кирдасово, сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.
Огонь охватил бревенчатый дом, где находились 60-летняя женщина и двое подростков 15 и 17 лет.
Молодые люди пытались потушить возгорание, но не смогли справиться с пламенем и покинули жилище.
Пожарные прибыли на место происшествия, когда изба уже полностью горела. При разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины у входной двери.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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