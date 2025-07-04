Смертельный счет: в Башкирии машины сбили 26 пешеходов за полгода
18:19, 04 июл 2025
В республике за первые пять месяцев года автомобили насмерть сбили 26 человек, сообщил в соцсетях руководитель ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Всего за этот период зафиксировано 285 аварий с участием пешеходов — почти треть от всех ДТП в регионе. Помимо погибших, травмы разной тяжести получили 266 человек. Большая часть смертельных случаев (20 из 26) произошла в темноте. Основная масса инцидентов — 275 из 285 — случилась в городах и селах.
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Автор: Семен Подгорный
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