Женщина пострадала при тушении пожара в башкирской деревне

18:26, 04 июл 2025

В населенном пункте Калканово Учалинского района Башкирии произошло возгорание жилых построек. Об инциденте сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

Пламя охватило деревянный навес, затем распространилось на кровлю жилища, банное помещение и дачный домик. Спасательные службы и местные добровольцы смогли предотвратить переход огня на гараж и хозяйственные постройки.

Площадь возгорания составила 146 квадратных метров. Супруги предприняли попытку самостоятельно справиться с огнем, однако масштаб стихии оказался критическим. 59-летняя местная жительница получила термические повреждения и была госпитализирована.

Первопричиной ЧП предположительно стала неисправность в электросети.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ