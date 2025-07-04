Женщина пострадала при тушении пожара в башкирской деревне
18:26, 04 июл 2025
В населенном пункте Калканово Учалинского района Башкирии произошло возгорание жилых построек. Об инциденте сообщает МЧС по Республике Башкортостан.
Пламя охватило деревянный навес, затем распространилось на кровлю жилища, банное помещение и дачный домик. Спасательные службы и местные добровольцы смогли предотвратить переход огня на гараж и хозяйственные постройки.
Площадь возгорания составила 146 квадратных метров. Супруги предприняли попытку самостоятельно справиться с огнем, однако масштаб стихии оказался критическим. 59-летняя местная жительница получила термические повреждения и была госпитализирована.
Первопричиной ЧП предположительно стала неисправность в электросети.
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