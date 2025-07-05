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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии

20:10, 05 июл 2025

В селе Алексеевка Туймазинского района Башкирии произошел смертельный пожар в жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Добровольцы и спасатели МЧС России оперативно потушили возгорание. При разборе завалов в одной из комнат обнаружили тело 50-летнего владельца дома.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с дознавателем МЧС. Они устанавливают причины трагедии.

Спасатели напомнили о правилах пожарной безопасности: не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, не курить в кровати, избегать перегрузки электросети и отключать неиспользуемые приборы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе пожар в Туймазинском районе пожар
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