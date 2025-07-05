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В Уфе спасли собаку провалившуюся в погреб

В Уфе спасли собаку провалившуюся в погреб

22:49, 05 июл 2025

В Демском районе Уфы домашний питомец угодил в подвальное помещение. Инцидент произошел 5 июля в садоводческом товариществе "Сосновый Бор", сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.

Владельцы животного не сумели самостоятельно достать четвероногого из западни и обратились за помощью к экстренным службам. Специалисты-спасатели быстро прибыли на место происшествия и благополучно подняли собаку наверх.

Пес невредим. Ведомство призывает владельцев не оставлять питомцев одних, тщательно закрывать подвальные помещения и регулярно контролировать состояние люков с крышками.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Теги: Уфа происшествия Уфа
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