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Аппаратчик упал с крыши вагона и скончался через четыре дня в больнице

Аппаратчик упал с крыши вагона и скончался через четыре дня в больнице

23:02, 05 июл 2025

В Башкирии завершили расследование трагического инцидента на предприятии. 45-летний работник погиб после падения с четырехметровой высоты. Об этом сообщило издание Ньюс-Баш, ссылаясь на региональную Гострудинспекцию.

Несчастный случай произошел 4 февраля в селе Белое Озеро Гафурийского района. На территории элеватора шла погрузка зерна в железнодорожный состав. Аппаратчик обработки зерна из ООО «СП Урожай» Аургазинского района находился на крыше вагона, контролируя процесс загрузки.

После завершения работ начальник производственного участка вышла на платформу и не обнаружила коллегу на обычном месте. Мужчина лежал между рельсом и платформой, оставаясь в сознании, но не мог говорить. Медики экстренно доставили пострадавшего в первую городскую больницу Стерлитамака.

Полученные травмы оказались критическими. Спустя четыре дня, 8 февраля, работник скончался в больнице.

Проверка выявила серьезные нарушения техники безопасности. Погибший выполнял обязанности, не предусмотренные его должностной инструкцией. Работодатель не обеспечил сотрудника необходимыми средствами защиты для высотных работ, включая специальную обувь с противоскользящими свойствами.

Кроме того, с работником не провели обязательный инструктаж по охране труда перед допуском к опасным работам.

Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова подчеркнула, что фактически сотрудника использовали не по профильной специальности. Материалы завершенной проверки направлены в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гафурийский район происшествия в гафурийском районе несчастный случай
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