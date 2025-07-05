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В Башкирии за полгода в ДТП погибли 26 пешеходов

В Башкирии за полгода в ДТП погибли 26 пешеходов

23:07, 05 июл 2025

В республике стартовала масштабная кампания по безопасности дорожного движения. О ситуации с авариями сообщили в ходе пресс-конференции в Уфе.

За первые пять месяцев 2025 года в Башкирии зарегистрировано 285 столкновений с пешеходами, что составляет почти треть всех дорожных происшествий в регионе. Жертвами автомобильных аварий стали 26 человек, еще 266 получили различные травмы.

Статистика показывает тревожную закономерность: основная доля смертельных случаев приходится на темное время суток — 20 из 26 погибших. При этом подавляющее большинство инцидентов происходит в городах и селах — 275 из общего числа зафиксированных столкновений.

Руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов подчеркнул важность объединения усилий различных ведомств для создания безопасной дорожной среды. Башкирия вошла в число первых регионов, поддержавших всероссийскую социальную инициативу "Продвижение безопасности".

В мероприятии участвовали представители транспортного, образовательного и медицинского ведомств республики. Организаторы отмечают, что десятилетний опыт подобных проектов демонстрирует постепенное улучшение ситуации с пешеходными авариями.

Нынешняя кампания станет рекордной по охвату — к участию привлекут свыше 300 тысяч человек.

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Автор: Семен Подгорный
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