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Смертельная авария в Башкирии: двое молодых людей погибли в ДТП

Смертельная авария в Башкирии: двое молодых людей погибли в ДТП

11:14, 06 июл 2025

В Ишимбайском районе Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия скончались 16-летняя девушка и 18-летний юноша. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло на 52-м километре трассы Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск. За рулем «Опель Астра» находился 23-летний мужчина, который двигался от села Мраково к деревне Кулгунино. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в левый кювет и перевернулся.

Девушка-пассажирка скончалась на месте происшествия до прибытия медиков. Водителя и трех других пассажиров доставили в городскую клиническую больницу Стерлитамака. Позднее в отделении реанимации от полученных травм умер 18-летний пассажир.

Сотрудники ГИБДД проводят расследование и выясняют точные причины аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия в ишимбайском районе дтп в Ишимбайском районе аварии
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