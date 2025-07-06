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Ливень в Уфе повалил деревья и затопил улицы

Ливень в Уфе повалил деревья и затопил улицы

11:21, 06 июл 2025

В Уфе 5 июля прошел сильный дождь, который привел к серьезным последствиям в городе.

За одни сутки в столице Башкортостана выпало 24 миллиметра осадков — это почти половина месячной нормы, которая составляет 51 миллиметр.

Интенсивные дожди вызвали подтопления автомобильных дорог в трех районах города: Ленинском, Демском и Кировском. К половине девятого вечера коммунальщики откачали воду со всех затопленных участков.

На территории четырех районов столицы региона зафиксировано пять случаев падения деревьев. Стихия затронула Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский и Советский районы города.

Четыре автомобиля получили механические повреждения от упавших деревьев.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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