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Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизнь молодого водителя

Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизнь молодого водителя

11:42, 06 июл 2025

В Баймакском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. О случившемся информирует Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

Авария произошла в воскресенье около 19:00 на 178-м километре автодороги Серменево – Амангильдино – Баймак. По предварительным данным, 57-летний мужчина за рулем "Chery Fora", двигаясь со стороны Баймака совершал поворот в сторону села Серменево. На перекрестке он не предоставил преимущество проезда автомобилю "Lada Priora".

Столкновение оказалось смертельным для 21-летнего водителя отечественного автомобиля — молодой человек скончался на месте происшествия до приезда медицинской бригады. Медики оказывают помощь остальным пострадавшим в аварии.

К месту трагедии выехали сотрудники ГИБДД и службы экстренного реагирования. Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств смертельного ДТП.

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Смертельная авария в Башкирии: двое молодых людей погибли в ДТП

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Смертельная авария в Башкирии: двое молодых людей погибли в ДТП
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Баймакский район происшествия в Баймакском районе дтп в баймакском районе
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