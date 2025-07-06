Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизнь молодого водителя

11:42, 06 июл 2025

В Баймакском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. О случившемся информирует Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

Авария произошла в воскресенье около 19:00 на 178-м километре автодороги Серменево – Амангильдино – Баймак. По предварительным данным, 57-летний мужчина за рулем "Chery Fora", двигаясь со стороны Баймака совершал поворот в сторону села Серменево. На перекрестке он не предоставил преимущество проезда автомобилю "Lada Priora".

Столкновение оказалось смертельным для 21-летнего водителя отечественного автомобиля — молодой человек скончался на месте происшествия до приезда медицинской бригады. Медики оказывают помощь остальным пострадавшим в аварии.

К месту трагедии выехали сотрудники ГИБДД и службы экстренного реагирования. Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств смертельного ДТП.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ