Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизнь молодого водителя
11:42, 06 июл 2025
В Баймакском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. О случившемся информирует Госавтоинспекция Республики Башкортостан.
Авария произошла в воскресенье около 19:00 на 178-м километре автодороги Серменево – Амангильдино – Баймак. По предварительным данным, 57-летний мужчина за рулем "Chery Fora", двигаясь со стороны Баймака совершал поворот в сторону села Серменево. На перекрестке он не предоставил преимущество проезда автомобилю "Lada Priora".
Столкновение оказалось смертельным для 21-летнего водителя отечественного автомобиля — молодой человек скончался на месте происшествия до приезда медицинской бригады. Медики оказывают помощь остальным пострадавшим в аварии.
К месту трагедии выехали сотрудники ГИБДД и службы экстренного реагирования. Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств смертельного ДТП.
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