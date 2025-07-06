Овчарка из Уфы едва не загрызла насмерть 9-летнюю девочку в башкирской деревне

20:11, 06 июл 2025

В Альшеевском районе Башкирии собака серьезно покусала ребенка. Трагедия случилась 24 июня в деревне Идрисово. 9-летняя Александра получила множественные укусы от взрослой немецкой овчарки во время игры во дворе подруги. О случившемся рассказала двоюродная сестра пострадавшей девочки.

Пес попал в деревню из столицы Башкирии буквально за несколько дней до нападения. После смерти прежнего владельца родственники решили перевезти животное к деревенским знакомым. Новые хозяева не стали ограничивать свободу четвероногого, поскольку еще не успели изучить его характер и особенности поведения.

По рассказу Регины, родственницы девочки, школьница пришла к подруге и они развлекались на придомовой территории, когда произошла атака. Собака беспрепятственно перемещалась по двору без контроля со стороны взрослых. В определенный момент зверь внезапно кинулся на ребенка.

«Александра получила свыше десяти укусов, наиболее серьезные повреждения пришлись на область бедер», — отметила Регина.

Очевидцы происшествия утверждают, что девочка находилась в состоянии шока, но при этом не теряла сознание. Пострадавшую немедленно транспортировали в больницу Раевского. У ребенка забинтованы нижние конечности, заметны следы кровоизлияний.

«Сегодня ребенку зашили раны и направляют в уфимскую детскую больницу», — уточнила Регина.

В настоящее время животное остается в населенном пункте, однако владельцы успели посадить его на цепь до прибытия правоохранителей. Родственники пострадавшей сообщили, что хозяева дали обещание усыпить собаку, однако это не исправит нанесенный ущерб. Александре предстоит курс лечения, период реабилитации и возможные консультации с психологом. Материал для исследования на бешенство у животного взяли, но итоги анализа станут известны лишь через четырнадцать дней.

«Мы призываем всех собаководов содержать питомцев на привязи или цепи, особенно если они проявляют агрессию», — подчеркнула Регина.

В мае минувшего года в селе Старые Маты Бакалинского района республики цепная собака атаковала трехлетнюю малышку во дворе частного дома. Когда мать услышала детский плач и поспешила на помощь, ребенок уже получил тяжелые травмы. Девочку срочно госпитализировали в районную больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Похожий эпизод зарегистрировали в 2022 году в Октябрьском. Собака напала на учащегося, который возвращался после уроков. Школьник получил серьезные раны, ему назначили прививки от бешенства и продолжительный покой.

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Автор: Семен Подгорный