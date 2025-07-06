В Башкирии в ДТП пострадал 11-летний мальчик

20:17, 06 июл 2025

Накануне вечером в Ишимбае произошла серьезная авария с участием ребенка. Об инциденте проинформировала Госавтоинспекция Башкортостана.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. На перекрестке «Ситроен» врезался в автомобиль «ГАЗ», который от силы удара опрокинулся.

В результате аварии пострадал 11-летний пассажир машины «ГАЗ». Ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Инспекторы ГИБДД начали служебную проверку. Они выясняют детали и обстоятельства произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ