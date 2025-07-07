Аэропорт Уфы отменил рейсы из-за атак дронов

11:55, 07 июл 2025

В аэропорту Уфы произошли массовые сбои в расписании рейсов из-за атак беспилотников на территории России. Информация поступила из данных онлайн-табло столичного аэропорта.

Согласно официальным данным, авиасообщение нарушено по причине атак дронов в российских регионах. Пострадали направления в крупные города: отложены четыре вылета в Северную столицу (перевозчики "Россия" и Nordwind), четыре рейса в столицу (Аэрофлот и "Россия"), один рейс в Казань (Икар). Полностью отменили утренний рейс в Питер в 05:30 компании "Победа".

Также приостановлены прилеты: два борта из Москвы (перевозчики "Россия" и Аэрофлот), два самолета из Санкт-Петербурга ("Россия" и Nordwind) и один рейс из столицы Татарстана (Икар).

Напомним, по данным Минобороны, этой ночью над Москвой уничтожили восемь беспилотников, над Ленинградской областью - два дрона. В Татарстане дважды объявляли режим "беспилотной опасности".

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Автор: Семен Подгорный