В Башкирии травмировался юный мотокроссмен

12:20, 07 июл 2025

В республике во время соревнований по мотоспорту получил травмы одиннадцатилетний участник. Происшествие случилось на мотокроссовых состязаниях.

Пострадавшего с подозрением на травму головы госпитализировали в нефтекамскую больницу для обследования. Информацию подтвердил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в социальных сетях.

Далее школьника транспортировали в столичную детскую больницу №17 для дальнейшего лечения.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Аппаратчик упал с крыши вагона и скончался через четыре дня в больнице

Автор: Семен Подгорный