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В Башкирии травмировался юный мотокроссмен

В Башкирии травмировался юный мотокроссмен

12:20, 07 июл 2025

В республике во время соревнований по мотоспорту получил травмы одиннадцатилетний участник. Происшествие случилось на мотокроссовых состязаниях.

Пострадавшего с подозрением на травму головы госпитализировали в нефтекамскую больницу для обследования. Информацию подтвердил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в социальных сетях.

Далее школьника транспортировали в столичную детскую больницу №17 для дальнейшего лечения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске несчастный случай
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