В Башкирии травмировался юный мотокроссмен
12:20, 07 июл 2025
В республике во время соревнований по мотоспорту получил травмы одиннадцатилетний участник. Происшествие случилось на мотокроссовых состязаниях.
Пострадавшего с подозрением на травму головы госпитализировали в нефтекамскую больницу для обследования. Информацию подтвердил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в социальных сетях.
Далее школьника транспортировали в столичную детскую больницу №17 для дальнейшего лечения.
Читайте также:
- Монтажник получил травмы, провалившись в проём на стройке в Уфе
- 40-летний мужчина утонул в озере Шагайка в Башкирии
- В Башкирии обнаружили тело утонувшего 10-летнего школьника
- Туристка из Челябинска утонула в озере Графское в Башкирии
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Юный мотогонщик из Башкирии попал в реанимацию с тяжелыми травмами
Происшествия в Башкирии
3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате
Происшествия в Башкирии
В Башкирии медведь растерзал 70-летнего мужчину - врачи борются за его жизнь
Происшествия в Башкирии
Участник эндуро-гонок в Башкирии получил серьезную травму