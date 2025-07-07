Смертельное ДТП на трассе в Башкирии унесло жизни трех человек
13:10, 07 июл 2025
В ночь на 7 июля на автодороге Уфа — Оренбург произошла смертельная авария. Об этом сообщает издание Ньюс-Баш, ссылаясь на сводку ГИБДД республики.
На 135-м километре трассы в Стерлитамакском районе на перекрестке со светофором произошло лобовое столкновение двух автомобилей — «Лада Ларгус» и Kia Optima.
Жертвами аварии стали три человека: 22-летний водитель корейского автомобиля и две пассажирки отечественной машины в возрасте 40 и 51 года. Еще двое участников ДТП получили различные травмы.
К месту автокатастрофы прибыло руководство республиканской Госавтоинспекции.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Башкирии
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