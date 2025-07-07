В страшной аварии в Башкирии погибли брат с сестрой

21:52, 07 июл 2025

В Ишимбайском районе Башкирии произошла автокатастрофа, которая унесла жизни двух подростков. Авария случилась в субботу вечером 5 июля на 52-м километре трассы Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск. Об обстоятельствах происшествия сообщает «Комсомольская правда-Уфа».

В субботний вечер пятеро друзей собрались в селе Васильевка, чтобы провести выходной день. Старшему в компании – 23-летнему Роману – предстояло стать водителем для всей группы. Вместе с ним были его 20-летняя сестра Влада, 16-летняя подруга Вероника, ее двоюродный 18-летний брат Виктор и его девушка 16-летняя Марина.

Изначально молодежь планировала развлечься в местном клубе, однако заведение оказалось закрытым. Не найдя открытых развлекательных мест и в соседней деревне, ребята решили отправиться на смотровую площадку возле поселка Макарово – излюбленное место отдыха местной молодежи. Компания купила спиртные напитки и погрузилась в автомобиль Opel Astra.

Дорога до места назначения должна была занять всего несколько минут, но превратилась в последнюю поездку для двоих пассажиров. На скорости водитель потерял управление. Автомобиль понесло в сторону, после чего он съехал в придорожный кювет и несколько раз перевернулся.

Первой жертвой аварии стала 16-летняя Вероника, которая скончалась на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. Остальных четверых пострадавших медики экстренно доставили в медицинское учреждение. Наиболее тяжелые травмы получил 18-летний Виктор – двоюродный брат погибшей девочки. Несмотря на усилия реаниматологов, через несколько часов он скончался в больнице.

Как рассказывают знакомые семьи, Вероника и Виктор были очень дружны с раннего детства. Оба получали образование в Ишимбайском нефтяном колледже: девушка завершила первый курс обучения, а парень – второй.

"Вероника и Витя были самыми замечательными людьми в моей жизни. Навсегда запомню их искренний смех, добрые улыбки и сияющие глаза. Их жизнь только началась. Они всегда оказывали поддержку, но теперь мы больше никогда не встретимся, не сможем смеяться над нашими шутками, а Ника больше не будет поднимать всем настроение, как раньше. Они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах", – поделилась воспоминаниями близкая подруга погибших Надежда.

Девушка призывает окружающих дорожить близкими людьми и каждым мгновением, проведенным рядом с ними, поскольку жизнь может кардинально измениться в одну секунду.

Остальные участники поездки получили серьезные травмы. Водитель Роман и его сестра Влада готовятся к операции. Марина очнулась после катастрофы, но пока не способна двигать нижними конечностями. Девушка находится в тяжелом психологическом состоянии из-за потери близкой подруги и возлюбленного. Медики установили у неё закрытый перелом правой ключицы, ушиб тазовых костей и закрытый перелом костей правого предплечья. Ей предстоит продолжительная реабилитация.

Согласно информации от знакомых, находившийся за рулем Роман ранее лишался водительского удостоверения за нарушения правил дорожного движения. Также существуют предположения о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

В любом случае молодому человеку грозит уголовная ответственность. По информации прокуратуры, дело уже возбуждено, а расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия находится под контролем надзорного органа.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ