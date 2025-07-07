В Уфе после столкновения двух авто пострадавших сбила третья машина
21:57, 07 июл 2025
В столице Башкортостана на проспекте Салавата Юлаева произошло два связанных между собой дорожных инцидента. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.
Первоначально на дороге столкнулись автомобили Ford и Opel. Никто из участников первой аварии не пострадал. Однако водитель и пассажир Ford покинули транспортное средство и находились на проезжей части, когда их настигла движущаяся по дороге «Нива».
В результате наезда оба человека получили травмы и были госпитализированы. Детали произошедшего выясняются правоохранительными органами.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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