В Уфе после столкновения двух авто пострадавших сбила третья машина

21:57, 07 июл 2025

В столице Башкортостана на проспекте Салавата Юлаева произошло два связанных между собой дорожных инцидента. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.

Первоначально на дороге столкнулись автомобили Ford и Opel. Никто из участников первой аварии не пострадал. Однако водитель и пассажир Ford покинули транспортное средство и находились на проезжей части, когда их настигла движущаяся по дороге «Нива».

В результате наезда оба человека получили травмы и были госпитализированы. Детали произошедшего выясняются правоохранительными органами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе