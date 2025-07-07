В Башкирии из водоемов извлекли тела двух утонувших мужчин
22:54, 07 июл 2025
В двух районах Башкирии произошли смертельные случаи на воде.
В селе Кантюковка Стерлитамакского района местные жители обнаружили в пруду тело погибшего мужчины в одежде.
Аналогичная ситуация случилась в деревне Озерки Мишкинского района, где из водоема достали 40-летнего мужчину.
Обстоятельства гибели выясняются, ведутся следственные действия, сообщили в МЧС.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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