Водитель «Хавал» устроил смертельное ДТП в Башкирии
20:26, 10 июл 2025
В Караидельском районе республики днем случилась авария на дороге. Об инциденте рассказал руководитель ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов.
Около 14:00 на трассе Бирск – Тастуба – Сатка автомобиль китайской марки съехал с проезжей части и опрокинулся. За рулем находился 52-летний мужчина из Красноярского края.
В результате аварии скончалась 69-летняя пассажирка. Сам виновник происшествия, его супруга 47 лет и подросток получили травмы различной степени тяжести.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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