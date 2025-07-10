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Водитель «Хавал» устроил смертельное ДТП в Башкирии

Водитель «Хавал» устроил смертельное ДТП в Башкирии

20:26, 10 июл 2025

В Караидельском районе республики днем случилась авария на дороге. Об инциденте рассказал руководитель ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов.

Около 14:00 на трассе Бирск – Тастуба – Сатка автомобиль китайской марки съехал с проезжей части и опрокинулся. За рулем находился 52-летний мужчина из Красноярского края.

В результате аварии скончалась 69-летняя пассажирка. Сам виновник происшествия, его супруга 47 лет и подросток получили травмы различной степени тяжести.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Караидельский район происшествия в караидельском районе дтп в караидельском районе
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