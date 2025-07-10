Месяц без вестей: в Башкирии разыскивают 19-летнего студента

20:47, 10 июл 2025

В Агидели уже четыре недели ищут Радмира Саитова, который исчез 12 июня после встречи с девушкой. Мать пропавшего студента обратилась в полицию и к волонтерам.

Жительница башкирского города Агидель Лилия Саитова больше трех недель не получает известий от своего 19-летнего сына Радмира. Молодой человек бесследно пропал в середине июня, последний раз его видели 11 числа.

Последний день

Согласно информации, которую предоставили близкие, в последний раз Радмира встречала его подруга Диана. Вечером 11 июня парень навестил девушку и остался у нее на ночь. Утром следующего дня он собирался возвратиться в студенческое общежитие, расположенное в двадцати минутах ходьбы.

Диана рассказала, что никаких споров или недоразумений между ними не возникало. Радмир покинул ее квартиру около полудня 12 июня, сообщив о намерении добраться до общежития. После этого молодой человек упоминал о планах поездки в Нефтекамск для решения вопросов, связанных с документами по практике.

С момента ухода от девушки мобильный телефон Радмира остается недоступным, определение местоположения не работает, а в социальных сетях он не проявляет активности.

Характер и обстоятельства

Мать описывает сына как уравновешенного и неконфликтного человека, который никогда не создавал проблем семье. Лилия Саитова отмечает, что Радмир не отличался избалованностью или сложным характером.

Единственной областью разногласий между матерью и сыном стало образование. Студент колледжа, изучавший специальность электрика, с марта текущего года не хотел продолжать обучение. До завершения образовательной программы оставался всего один курс.

Последний телефонный разговор между матерью и сыном состоялся вечером 11 июня. Лилия просила Радмира закрыть академические задолженности. На следующий день женщина поинтересовалась, планирует ли он приехать на выходные домой. Ответа не последовало.

Поиски

Родственники предприняли самостоятельные попытки найти пропавшего, связавшись с друзьями, знакомыми и другими близкими людьми. Результатов эти действия не принесли.

Лилия Саитова подала официальное заявление в органы внутренних дел о пропаже сына. Правоохранители провели опрос окружения молодого человека, включая его девушку. Третьего июля мать обратилась к поисковым отрядам за помощью.

Семья просила проверить детализацию телефонных звонков, однако получила ответ о нецелесообразности такой процедуры из-за выключенного устройства. Специальная техника для определения местонахождения не использовалась, запросы в банковские учреждения относительно операций по карте не направлялись.

Версии и предположения

Родственники допускают, что Радмир мог направиться в один из крупных городов - Уфу, Казань или Москву. Семья активно распространяет информацию в интернете, размещает ориентировки в различных местах.

Для получения дополнительных сведений близкие получили доступ к аккаунтам Радмира в социальных сетях, однако подозрительного содержания там не обнаружили.

Рассматривалась версия об участии в специальной военной операции, но военные комиссариаты Башкирии не располагают информацией о призыве или добровольном поступлении Радмира на службу.

Мать категорически отвергает предположение о самоубийстве, утверждая, что такой поступок не соответствует характеру сына.

Приметы

Радмир Саитов имеет рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, темно-карие глаза и черные волосы. В день исчезновения был одет в черную футболку, черные шорты и белые кроссовки.

Поиски продолжаются при участии добровольцев и сотрудников правоохранительных органов. Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефону 89373045866 или в полицию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: КП-Уфа