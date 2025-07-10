Двое друзей угнали мопед после застолья в Башкирии

21:16, 10 июл 2025

В Янаульском районе Башкирии раскрыто преступление, связанное с угоном транспортного средства и вымогательством.

27-летний житель села Иткинеево обратился в полицию с заявлением о совершенном против него преступлении. Мужчина рассказал, что после совместного употребления алкоголя двое его знакомых - 17-летний и 22-летний молодые люди - потребовали от него 20 тысяч рублей, а затем забрали из гаража мопед Zipp pro. Сотрудники ГИБДД обнаружили похищенное транспортное средство на стоянке около поликлиники в Янауле. Правоохранители установили личности подозреваемых.

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Автор: Семен Подгорный