Двое друзей угнали мопед после застолья в Башкирии
21:16, 10 июл 2025
В Янаульском районе Башкирии раскрыто преступление, связанное с угоном транспортного средства и вымогательством.
27-летний житель села Иткинеево обратился в полицию с заявлением о совершенном против него преступлении. Мужчина рассказал, что после совместного употребления алкоголя двое его знакомых - 17-летний и 22-летний молодые люди - потребовали от него 20 тысяч рублей, а затем забрали из гаража мопед Zipp pro. Сотрудники ГИБДД обнаружили похищенное транспортное средство на стоянке около поликлиники в Янауле. Правоохранители установили личности подозреваемых.
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Автор: Семен Подгорный
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