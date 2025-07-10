В Башкирии ищут пропавшего пенсионера с проблемами со здоровьем

21:46, 10 июл 2025

В Зианчуринском районе Башкортостана объявлен поиск 74-летнего жителя села Исянгулово Геннадия Урнабаева, который исчез 8 июля, сообщает поисково-спасательная служба «Лиза Алерт РБ».

Разыскиваемый пенсионер имеет рост 170 сантиметров, худое телосложение, седые волосы и карие глаза. В момент исчезновения на мужчине была черная куртка, темные брюки, резиновые галоши и светло-коричневая футболка.

Волонтеры подчеркивают, что пропавшему необходима медицинская помощь. Граждан, имеющих сведения о местонахождении Урнабаева, призывают связаться со службой экстренного реагирования по номеру 8-937-3-102-112 или 112.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Лиза Алерт. Башкортостан