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В Башкирии ищут пропавшего пенсионера с проблемами со здоровьем

В Башкирии ищут пропавшего пенсионера с проблемами со здоровьем

21:46, 10 июл 2025

В Зианчуринском районе Башкортостана объявлен поиск 74-летнего жителя села Исянгулово Геннадия Урнабаева, который исчез 8 июля, сообщает поисково-спасательная служба «Лиза Алерт РБ».

Разыскиваемый пенсионер имеет рост 170 сантиметров, худое телосложение, седые волосы и карие глаза. В момент исчезновения на мужчине была черная куртка, темные брюки, резиновые галоши и светло-коричневая футболка.

Волонтеры подчеркивают, что пропавшему необходима медицинская помощь. Граждан, имеющих сведения о местонахождении Урнабаева, призывают связаться со службой экстренного реагирования по номеру 8-937-3-102-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Теги: Зианчуринский район происшествия в Стерлитамаке поиск
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