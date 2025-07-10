Самолет Азимута сообщил о неисправности системы безопасности
21:51, 10 июл 2025
Накануне днем авиалайнер рейса Астрахань - Уфа столкнулся с техническим сбоем после приземления.
Во время руления к месту стоянки экипаж зафиксировал ложную активацию системы GPWS TERRAIN - устройства, предупреждающего о критическом сближении с поверхностью земли. Данная система включается при превышении допустимой скорости снижения к грунту.
Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», пилоты не передавали сигналы бедствия или срочности.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
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