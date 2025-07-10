Самолет Сургут-Ереван экстренно приземлился в Уфе из-за плохого самочувствия стюардессы
21:58, 10 июл 2025
Накануне вечером воздушное судно, следовавшее по маршруту Сургут-Ереван, совершило внеплановую посадку в аэропорту Уфы. Об инциденте сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Капитан принял решение изменить курс в 21:48 из-за резкого ухудшения самочувствия бортпроводницы. У 25-летней сотрудницы экипажа произошло резкое падение артериального давления.
Лайнер пересек российскую границу в 22:02 на высоте 10 700 метров. Несмотря на то, что режим "Срочности" не активировался, пилоты заранее запросили медицинскую бригаду для встречи в уфимском аэропорту.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
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