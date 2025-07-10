Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Самолет Сургут-Ереван экстренно приземлился в Уфе из-за плохого самочувствия стюардессы

Самолет Сургут-Ереван экстренно приземлился в Уфе из-за плохого самочувствия стюардессы

21:58, 10 июл 2025

Накануне вечером воздушное судно, следовавшее по маршруту Сургут-Ереван, совершило внеплановую посадку в аэропорту Уфы. Об инциденте сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Капитан принял решение изменить курс в 21:48 из-за резкого ухудшения самочувствия бортпроводницы. У 25-летней сотрудницы экипажа произошло резкое падение артериального давления.

Лайнер пересек российскую границу в 22:02 на высоте 10 700 метров. Несмотря на то, что режим "Срочности" не активировался, пилоты заранее запросили медицинскую бригаду для встречи в уфимском аэропорту.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Самолет Азимута сообщил о неисправности системы безопасности

Читайте также:

Самолет Азимута сообщил о неисправности системы безопасности
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: авиаинцидент
Читайте также

Самолет из Сочи совершил экстренную посадку в Уфе из-за отказа закрылков
Происшествия в Башкирии
Самолет из Сочи совершил экстренную посадку в Уфе из-за отказа закрылков
Зверёк на ВПП сорвал посадку самолёта из Уфы в Коми
Происшествия в Башкирии
Зверёк на ВПП сорвал посадку самолёта из Уфы в Коми
Запустили двигатели, но полететь не смогли: самолёт до Уфы вернулся на стоянку в Минводах
Происшествия в Башкирии
Запустили двигатели, но полететь не смогли: самолёт до Уфы вернулся на стоянку в Минводах
Рейс Красноярск-Уфа совершил посадку с неисправными датчиками топлива
Происшествия в Башкирии
Рейс Красноярск-Уфа совершил посадку с неисправными датчиками топлива


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен