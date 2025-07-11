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Два человека погибли в столкновении автомобилей в Башкирии

Два человека погибли в столкновении автомобилей в Башкирии

22:47, 11 июл 2025

Вечером 11 июля в Башкирии на автодороге Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил руководитель Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, в аварии столкнулись автомобили Mitsubishi и Lada Largus. В результате происшествия два человека скончались на месте.

Севастьянов выехал на место аварии для контроля работы специалистов и установления всех обстоятельств трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе дтп в чишминском районе
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