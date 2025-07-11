Учительница из Уфы лишилась 300 тысяч рублей в переписке с корейским кумиром

22:54, 11 июл 2025

Жительница Уфы стала жертвой мошенников, которые представились популярным корейским артистом. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

28-летняя преподавательница получила сообщение 18 февраля от человека, назвавшегося участником группы EXO по имени Бэкхён. Злоумышленник утверждал, что желает наладить контакт с поклонниками и выбрал именно её. Женщина, являющаяся фанаткой корейской музыки, поверила и начала активную переписку сначала в запрещённой социальной сети, затем в мессенджере.

Псевдо-артист пообещал прислать ценные презенты: золотые изделия, дорогой смартфон и наушники. Педагог с энтузиазмом приняла предложение. В марте она получила уведомление от якобы курьерской компании с требованием оплатить таможенные расходы свыше 250 тысяч рублей. Несмотря на скромную зарплату в 34 тысячи рублей, она изыскала средства и произвела перевод.

Вскоре последовало новое требование доплатить 53,6 тысячи за услуги хранения. Когда банк заблокировал транзакцию, женщина разбила сумму на части и перевела с разных карт. После получения денег "исполнитель" прекратил общение.

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Автор: Семен Подгорный