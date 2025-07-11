Спасатели вытащили из воды женщину, выпавшую из надувного круга в Башкирии

22:58, 11 июл 2025

Инцидент произошел на пляже Калмашевского водохранилища в Чишминском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По информации очевидцев, 45-летняя отдыхающая плавала с надувным кругом, когда неожиданно потеряла равновесие и упала в воду. Дежурный спасатель бросился на помощь — он доплыл до тонущей и подхватил её. Второй спасатель подоспел на лодке и помог доставить пострадавшую на берег.

Медицинская помощь женщине не потребовалась. МЧС напоминает о правилах безопасности на воде: не купайтесь в необорудованных местах, не заходите в воду в состоянии опьянения, следите за детьми.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ