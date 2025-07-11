Спасатели вытащили из воды женщину, выпавшую из надувного круга в Башкирии
22:58, 11 июл 2025
Инцидент произошел на пляже Калмашевского водохранилища в Чишминском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
По информации очевидцев, 45-летняя отдыхающая плавала с надувным кругом, когда неожиданно потеряла равновесие и упала в воду. Дежурный спасатель бросился на помощь — он доплыл до тонущей и подхватил её. Второй спасатель подоспел на лодке и помог доставить пострадавшую на берег.
Медицинская помощь женщине не потребовалась. МЧС напоминает о правилах безопасности на воде: не купайтесь в необорудованных местах, не заходите в воду в состоянии опьянения, следите за детьми.
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