47-летний житель Башкирии зарезал знакомого после ссоры
23:09, 11 июл 2025
В столице Башкирии на скамье подсудимых окажется мужчина средних лет, которого обвиняют в убийстве приятеля. Как рассказали в прокуратуре республики, инцидент случился в апреле 2025 года.
Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения явился к товарищу домой, где у них начался конфликт. В ходе перепалки 47-летний гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил хозяина в живот и грудь. От полученных ранений пострадавший умер сразу же.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
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