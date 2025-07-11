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47-летний житель Башкирии зарезал знакомого после ссоры

47-летний житель Башкирии зарезал знакомого после ссоры

23:09, 11 июл 2025

В столице Башкирии на скамье подсудимых окажется мужчина средних лет, которого обвиняют в убийстве приятеля. Как рассказали в прокуратуре республики, инцидент случился в апреле 2025 года.

Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения явился к товарищу домой, где у них начался конфликт. В ходе перепалки 47-летний гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил хозяина в живот и грудь. От полученных ранений пострадавший умер сразу же.

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Жительница Башкирии убила собутыльника из-за тысячи рублей

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Жительница Башкирии убила собутыльника из-за тысячи рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
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