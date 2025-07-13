В Башкирии утонул 25-летний мужчина в необорудованном для купания месте
22:27, 13 июл 2025
В Учалинском районе Башкирии произошел несчастный случай на воде. 12 июля в деревне Узунгулово утонул 25-летний мужчина, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в субботу утром. Молодой человек решил искупаться в местном водоеме. Зайдя в воду, он не смог самостоятельно выбраться на берег и скрылся под водой.
Водоем, где случилась трагедия, не был оборудован для безопасного купания.
Ведомство напоминает жителям о необходимости купаться исключительно в официально разрешенных зонах с соответствующим оборудованием. Также важно не оставлять детей без контроля взрослых и воздерживаться от употребления спиртного перед водными процедурами.
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