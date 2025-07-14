В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода
11:58, 14 июл 2025
В Стерлитамакском районе Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.
ДТП случилась поздним вечером на 12-м километре трассы Стерлитамак — Стерлибашево. 33-летний водитель автомобиля "Ниссан Кашкай" совершил наезд на 35-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход скончался на месте от тяжелых травм, полученных при столкновении с транспортным средством.
По факту смертельного ДТП сотрудники ГИБДД начали проведение следственных мероприятий.
Читайте также:
- Водитель «Хавал» устроил смертельное ДТП в Башкирии
- В страшной аварии в Башкирии погибли брат с сестрой
- Смертельное ДТП на трассе в Башкирии унесло жизни трех человек
- В Башкирии травмировался юный мотокроссмен
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Пенсионер попал под колёса фуры на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель УАЗа сбил насмерть 72-летнего пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб пешеход в результате наезда на трассе Магнитогорск-Ира
Происшествия в Башкирии
В Уфе мотоциклист сбил пешехода насмерть