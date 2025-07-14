В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода

11:58, 14 июл 2025

В Стерлитамакском районе Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

ДТП случилась поздним вечером на 12-м километре трассы Стерлитамак — Стерлибашево. 33-летний водитель автомобиля "Ниссан Кашкай" совершил наезд на 35-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход скончался на месте от тяжелых травм, полученных при столкновении с транспортным средством.

По факту смертельного ДТП сотрудники ГИБДД начали проведение следственных мероприятий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ