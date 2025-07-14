Пьяный водитель в Башкирии устроил погоню с полицией и угодил в кювет
12:03, 14 июл 2025
В Башкирии 37-летний мужчина попытался скрыться от инспекторов ДПС, но не справился с управлением и был задержан. Об этом сообщила госавтоинспекция республики.
Инцидент произошел на трассе Верхние Ирныкши — Абзаново — Благовещенка. Сотрудники ГАИ пытались остановить автомобиль Kia Soul, однако водитель проигнорировал сигналы и увеличил скорость. Началась погоня с использованием спецсигналов.
Мужчина продолжал игнорировать требования остановиться, нарушая правила дорожного движения. В селе Благовещенка нарушитель потерял управление над машиной — автомобиль развернуло.
При задержании выяснилось, что за рулем находился нетрезвый житель района. Медицинское освидетельствование зафиксировало 1,036 миллиграмма алкоголя в выдыхаемом воздухе.
На водителя составили три административных протокола: за езду в нетрезвом виде, неповиновение полиции и вождение без документов. Транспортное средство отправили на штрафстоянку.
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