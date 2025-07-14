За выходные в Башкирии на водоемах погибли семь человек

12:10, 14 июл 2025

За прошедшие выходные в Башкирии на водных объектах произошло семь смертельных случаев. Информацию о трагедиях предоставили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан.

В Дюртюлинском районе спасательные службы извлекли из реки Белой тело четырнадцатилетнего подростка в селе Старокангышево. В Бураевском районе возле села Вострецово местные жители обнаружили в реке Белой труп 41-летнего мужчины, который пытался спасти свою 14-летнюю племянницу. Тело девочки до сих пор не найдено, поисковые работы ведутся.

В Салаватском районе в селе Лагерево скончались две женщины - 70-летняя и 42-летняя. Они решили искупаться в реке Ай после употребления алкоголя и не смогли самостоятельно выбраться на берег. В городе Мелеузе рыболовы нашли в реке Белой тело мужчины.

В Уфе на реке Белой произошел еще один инцидент, но 47-летний мужчина остался жив благодаря помощи матроса-спасателя на пляже Ак-Яр в Затоне.

Все несчастные случаи произошли в местах, не оборудованных для купания.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ