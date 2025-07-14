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В Башкирии врачи борются за жизнь 8-летнего ребенка после страшного ДТП

В Башкирии врачи борются за жизнь 8-летнего ребенка после страшного ДТП

22:55, 14 июл 2025

В Нефтекамске произошла автокатастрофа, в которой пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

ДТП случилось в ночь на 12 июля на дороге Нефтекамск — Янаул. Водитель ВАЗ-211 по неустановленной причине пересек разделительную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Водитель «пятнадцатой» скончался до прибытия медиков.

Остальные участники происшествия доставлены в больницу. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что один человек находится в критическом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

Восьмилетний пассажир одного из транспортных средств получил серьезные травмы. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Для оказания помощи из Уфы прибыли врачи Республиканской детской клинической больницы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске дтп в Нефтекамске
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