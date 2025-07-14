В Башкирии утонули две женщины на катамаране
22:59, 14 июл 2025
В Салаватском районе Башкирии произошел несчастный случай на реке Ай. Об этом сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Две женщины отправились на прогулку на двухместном катамаране. В определенный момент одна из них упала в воду и начала тонуть. Вторая попыталась оказать помощь, но тоже оказалась в воде. Спасти женщин не удалось. Жертвами стали 70-летняя и 41-летняя пассажирки катамарана.
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Автор: Семен Подгорный
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